Накануне, 28 февраля, на сайте госзакупок появился аукцион на поставку автотранспорта многодетным семьям.

Информацию разместило Агентство по централизации закупок Саратовской области.

Максимальная цена контракта указана 19,6 миллионов рублей. Источником финансирования является областной бюджет.

Согласно размещенным условиям, необходимы 10 полноприводных микроавтобусов вместимостью от 9 до 15 человек.

Микроавтобусы требуется поставить до 15 апреля.

Заявки от участников принимаются до 11 марта, а итоги аукциона подведут 15 марта.