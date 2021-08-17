Современная техника позволяет вовремя обнаружить очаг возгорания в лесу. 

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев провёл совещание с зампредами и профильными министрами. 

Одним из обсуждаемых вопросов стало увеличение лесных пожаров в Саратовской области.  Особенно за последние 10 дней. 

Уточняется, в основном очаги пожаров находятся на волжских островах.

В распоряжении лесничих имеются в том числе беспилотные дроны. Они используются егерями для обнаружения и локализации пожаров.

Кстати, удалось установить одного виновника лесного пожара: им оказался турист в Вольском районе, который развел на острове костер.

Радаев по итогам совещания поручил дополнительно приобрести 40 прицепных пожарных помп, чтобы усилить работу пожарных. 

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