Современная техника позволяет вовремя обнаружить очаг возгорания в лесу.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев провёл совещание с зампредами и профильными министрами.
Одним из обсуждаемых вопросов стало увеличение лесных пожаров в Саратовской области. Особенно за последние 10 дней.
Уточняется, в основном очаги пожаров находятся на волжских островах.
В распоряжении лесничих имеются в том числе беспилотные дроны. Они используются егерями для обнаружения и локализации пожаров.
Кстати, удалось установить одного виновника лесного пожара: им оказался турист в Вольском районе, который развел на острове костер.
Радаев по итогам совещания поручил дополнительно приобрести 40 прицепных пожарных помп, чтобы усилить работу пожарных.