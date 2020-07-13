На сегодняшнем брифинге по коронавирусу начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова рассказала о посещении местных пляжей.

Ведомство выдало шесть заключений на эти места отдыха, но «Городских песков» среди них нет. Всего на рассмотрение подано 59 документов, но в списке нет бумаг на этот объект.

Напомним, ранее администрация Саратова приглашала местных жителей туда отдыхать, но выяснилось, что заключения на этот пляж нет. Чиновники сказали, что их обманул водопользователь «Парк Горького» и извинились перед горожанами.