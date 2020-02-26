Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов возглавил специальную комиссию, которая займется обеспечением учебного процесса в школах после информации о готовившемся массовом расстреле, сообщает пресс-служба губернатора региона.

-В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о пресечении подготовки вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений губернатором области даны все необходимые распоряжения. Создана специальная комиссия под руководством заместителя Председателя Правительства области Сергея Наумова с участием руководителей министерства образования, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка и других заинтересованных ведомств. Задача комиссии — оказать необходимое содействие следствию и обеспечить стабильный учебный и воспитательный процесс в учреждениях.

Ситуация в образовательных учреждениях стабильная и находится сейчас на особом контроле, учебный процесс не нарушен, с обучающимися, их родителями и педагогами готовы работать психологи и социальные работники, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня пресс-служба регионального следственного управления распространила информацию о задержании двоих подростков — 14 и 15 лет, которые планировали массовое убийство.

Позже пресс-служба регионального управления ФСБ рассказала подробности спецоперации. Двое юношей готовились убить не менее 40 учеников и учителей в одной из школ Саратова из мести. У них был изъят обрез и инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова».