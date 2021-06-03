Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о планируемом сотрудничестве с питомником в Новых Бурасах. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Здесь выращивают все необходимые для городской среды деревья и кустарники. Также в планах культивировать экзотические растения, востребованные при разбивке парков и скверов. Напомню, что в вопросах озеленения муниципалитет занял позицию системного подхода: насаждения необходимо планомерно обновлять, параллельно создавая новые зелёные зоны. Мы планируем приступить к использованию технологии «живой изгороди» вдоль проезжей части, что также будет коррелировать с общей концепцией озеленения города и способствовать снижению травматизма на дороге, — отметил мэр после посещения объекта с министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным.

Градоначальник подчеркнул, что приживаемость растений будет практически стороцентной, ведь они адаптированы под местный климат.

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