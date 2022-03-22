Присвоение наименования «Гагаринский» административному району в Саратове обойдется в 8,8 миллионов рублей. Такая информация опубликована сегодня, 22 марта, на портале правовой информации.

Саратовская гордума указала, на что пойдет основная сумма: изготовление 12 стел (7,2 млн), новые вывески для 43 учреждений (568 тысяч), замену печатей и штампов (423 тысяч), внесение изменений в свидетельства об аккредитации и лицензии, а также заверение документов у нотариуса (329 тысяч руб).

Кроме того, в затраты включили замену штампиков для справок (50 тысяч), получение новых флеш-носителей для ЭЦП (47 тысяч), новую вывеску и буквы для центрального входа (96 тысяч и 60 тысяч руб).

Напомним, 5 декабря прошлого года мэр Саратова Михаил Исаев внес предложение переименовать присоединенный к областному центру Саратовский район в «Гагаринский». С 9 февраля текущего года данный вопрос поднимался вновь.