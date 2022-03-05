Для поддержки бизнеса на территории страны станут действовать новые правила. Данная информация размещена на информационной площадке «Объясняем.рф», созданной при поддержке Правительства России.

Решено принять ряд следующих мер:

— Плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий отменяются с 10 марта до 31 декабря 2022 года.

— Российские IT-компании, имеющие госаккредитацию, до 31 декабря 2024 года освобождаются от уплаты налога на прибыль и от поверок.

— Госконтракты, заключенные до 1 января 2023 года, можно будет корректировать в зависимости от текущей ситуации.

— Двух-трехлетние контракты на закупку лекарств обеспечат стабильность поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Кроме того кабмин получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно важных.

— Будет легализован параллельный импорт товаров в Россию путем освобождения от ответственности лиц, ввозящих и реализующих товары, включенные Правительством в специальный перечень.

— В строительстве: продлевается на 2022 год возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда.