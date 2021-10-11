Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают в Саратове поиски пропавшей пенсионерки. Ищут 81-летнюю Анну Малюгину.

В группах отряда в социальных сетях появилась информация, что для поиска нужны видеозаписи с регистраторов и персональных камер из автомобилей, которые проезжали в период с 17.00 часов 8 октября до 17.00 часов 9 октября по трассе Р207 Пенза — Балашов — Михайловка по участку дороги от села Ольшанка до Балашова.

Видеофайлы или ссылки на них можно отправить на почту lizaalert64@gmail.com или написать отряду в социальных сетях.