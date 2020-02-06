Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи у автовладельцев.

В официальной группе поисковики опубликовали пост, в котором просят посодействовать саратовских водителей. Чтобы установить маршрут следования пропавшего Геннадия Сафронова требуются записи с видеорегистраторов автомобилей, которые 2 февраля с 12:15 до 13:13 стояли или проезжали около магазина «Пятерочка» на Тархова, 14.

Напомним, пожилой мужчина ушел из дома вечером 2 февраля. С тех пор Геннадия никто не видел. Родственники отметили, что он дезориентирован. Последний раз он был одет в темно-зеленую куртку, бордовый свитер, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. На следующие день почти 300 волонтеров искали пенсионера в Солнечном и других районах, однако безрезультатно.