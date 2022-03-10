В Саратовской области создан региональный ситуационный центр для оказания помощи бизнесу. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, для поддержки бизнеса УФНС собирает информацию от налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем.

Обращения принимаются по следующим темам: сокращение выручки, рост себестоимости продукции, рост цен на товары, используемые при производстве, проблемы с внешнеторговыми операциями и поставками на внутреннем рынке, финансовые проблемы и другие вопросы.

Связаться с центром можно по телефону +7 (8452) 21-13-54 или по электронной почте sc.r6400@tax.gov.ru.