Сегодня, 17 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с представителями региональных отделений зарубежных компаний. На сегодняшний день в связи с позицией их стран некоторые организации приостановили свою работу в России.

В министерство труда и социальной защиты три организации подали заявление о временной отправке коллективов в простой. Это значит, что сотрудников не уволили и сохранили им заработную плату.

Правительство региона в этом вопросе занимает четкую позицию — трудовые права людей, которые работают в таких компаниях, должны соблюдаться в соответствии с нашим законодательством. К работе подключились надзорные органы — Прокуратура области и Государственная инспекция труда. Их руководители также участвовали в совещании.



-Обсудили дальнейшие планы зарубежных компаний по работе на территории региона. Если они хотят продолжить свою деятельность, у них остаются такие возможности. Если принимают решение уйти, то обязаны действовать в интересах работников. Профильным министерствам поручил организовать взаимодействие с коллективами предприятий. Гражданам окажут помощь в трудоустройстве, если у них возникнет желание сменить место работы, расскажут о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Для этого будет создана отдельная горячая линия, — написал Бусаргин.