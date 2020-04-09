Для предпринимателей разработаны антикризисные меры поддержки, сообщает минэконом развития.

— Правительством России в Плане первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии отдельным блоком выделены меры по поддержке малого и среднего предпринимательства, — говорится в письме.

Так, для сокращения издержек введен мораторий на проверки бизнеса, включая проверки налоговых органов. Для сохранения занятости решили отсрочить налоговые платежи и страховых взносов для маленьких предприятий, а также снизить страховых взносы в два раза — с 30 процентов до 15 на доходы работников, превышающие минимальную зарплату. Кроме того, ряд мер призван расширить льготы для заемщика и упростить требования к нему, изменить схему оплаты кредита и отсрочить его выплату без начисления пени.

Арендаторы смогут отложить оплату помещений в государственной и муниципальной собственности до конца года, а в 2021 году внести ее равными частями.

— Предусмотрены меры по снижению требований при осуществлении госзакупок у малого и среднего бизнеса в части увеличения начальной цены контракта до пяти миллионов рублей вместо одного миллиона, — уточняется в сообщении.

Взыскатели не смогут подать на банкротство организации даже при наличии задолженности — «введен мораторий на банкротство предприятий со стороны третьих лиц на полгода».

Банки Сбербанк, ВТБ и МСП Банк будут выдавать кредиты малому и среднему бізнесу под 0 процентов годов сроком на шесть месяцев для выплаты заработной платы сотрудникам. Также, Гарантийный фонд вдвое снижает плату за поручительство и предусматривает рассрочку выплаты поквартально вместо единовременного платежа. В свою очередь Фонд микрокредитования позволит взять отсрочку по уплате основного долга, а еще не вносить сбор за реструктуризацию и штрафные санкции.

Заемщикам снизят ставки про кредиту: 3 процента для моногородов, 6 — для резидентов ТОСЭР, бизнес-инкубаторов, экспортеров, соцредприятий, сельхозпроизводственных и потребительских кооперативов, 7-8 — для стартапов, 8-10 — для действующих предпринимателей.

Предприятиям торговли и общественного питания, работающим по патенту, его стоимость снизят в два раза. Организациям в сферах туризма, общепита, дошкольного и допобразования, культуры, досуга, спорта и бытовых услуг населению и обувным магазинам снизят налоговую ставку с базой «доходы» – 2 процента вместо 6, с базой «доходы» минус «расходы» – 7,5 процента вместо 15.

Для предпринимателей гостиничного сервиса предусмотрено освобождение до конца года от уплаты налога на имущество. Эти же меры коснуться рестораторов и транспортников (налог на автобусы для пассажироперевозок).

Получить оперативную информацию о мерах поддержки предпринимателей можно по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» — 8 (800) 301-43-64.