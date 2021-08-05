Бесплатная образовательная программа «Азбука предпринимателя» продолжает принимать заявки на обучение предпринимательской деятельности.

Комплекс из шести мероприятий будет проводиться с 1 по 20 августа по понедельникам, средам и пятницам, и итогом ее прохождения станет бизнес-план нового предприятия. Занятия проведут специально приглашенные эксперты.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.