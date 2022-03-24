В Саратовскую область поступило более миллиона доз вакцины для профилактики ящура крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, это позволит обеспечить вакцинацию и ревакцинацию всего имеющегося в регионе восприимчивого поголовья.

Он отметил, что специалисты управления ветеринарии уже организовали выдачу препаратов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, во всех районах. На данный момент вакцинировано уже свыше 200 тысяч голов в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах. Соответствующая работа также начата в Ершовском, Краснокутском, Ровенском и Краснопартизанском районах.

— Такая массовая вакцинация животных — вынужденная мера, связанная с осложнением эпизоотической ситуации по ящуру в Казахстане. Для нашей приграничной зоны риски занесения опасной вирусной болезни животных достаточно велики. Недопустимо, что подобные вещи, с которыми можно бороться с помощью профилактики, наносили ущерб нашему животноводству и сельскому хозяйству.

— Особая благодарность федеральному центру, который оперативно поддержал нас и выделил средства на закупку вакцины. В начале из-за возросших рисков ее пришлось экстренно приобретать в других регионах, — написал он.