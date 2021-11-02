Правительство РФ установило перечень продукции, входящей в список товаров первой необходимости. Для работы непродовольственного магазина в период локдауна с 30 октября по 7 ноября в его ассортименте должно быть не менее 30% товаров первой необходимости.

Напомним, многие саратовские магазины ввели в ассортимент средства личной гигиены с целью избежать закрытие на указанный период.

Вопрос о работе газетных прилавков на данный момент прорабатывается оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса. Решение по этому вопросу будет вынесено в ближайшие дни.