Специальная комиссия призвана выяснить причины обрушения кровли на ТЭЦ-2 в Саратове, сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

— На Саратовской ТЭЦ-2 при следовании к месту проведения работ по техническому обслуживанию подъемного сооружения пострадали сотрудники подрядной организации. На месте им была оказана первая медицинская помощь. Создана комиссия для расследования произошедшего, — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, сегодня после обеда на территории ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих 44 и 46 лет. Мужчину упали с высоты пяти метров в провал крыши.