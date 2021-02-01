В официальной группе СГЭТ “ВКонтакте” анонсировали строительство выделенной линии для трамваев №11. На заседании комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения администрации города было принято решение о выделении полосы с разметкой, установке знаков и камер на участке от улицы Осипова до Большой Горной.

Отмечается, что транспорт будет ходить чаще, потому что сократится время ожидания на остановке, быстрее — сократится время в пути, будет меньше задержек движения.

Если эти меры окажутся эффективными, их могут распространить на другие маршруты, например на участок трамвайного пути на улице Слонова от Детского парка до Рабочей (трамваи №9 и 10).

Также в группе напомнили о простоях трамваев №11 и решении проблемы в Мирном переулке — строительство линии скоростного трамвая по проекту председателя ГД Вячеслава Володина.