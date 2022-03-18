С 24 марта в России заработает горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Основная цель такого решения — поддержание бесперебойного лекарственного обеспечения на фоне ограничений в отношении России недружественных стран.

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой региональные органы власти в кратчайшие сроки обязаны провести анализ назначаемых врачами лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших.

— Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они должны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента. Доклад о результатах этой работы в Правительстве ожидают к 22 марта, — говорится в сообщении.