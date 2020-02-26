Во время дачного сезона в Саратовской области будут курсировать шесть новых электричек, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

С 25 апреля по 30 сентября в Саратовской области дополнительно будут введены шесть пригородных поездов на направлениях Примыкание-Саратов-Тарханы-Сухой Карабулак, Примыкание-Саратов-Татищево-Аткарск. Они будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям. А в период майских праздников – ежедневно.

Также к началу дачного сезона для расширения маршрутной сети по пригородным направлениям, наиболее востребованным жителями Саратовской области в весенне-летний период, будет подготовлен подвижной состав и автотранспортными предприятиями области. С 1 мая 2020 года на территории Саратовской области будет возобновлена работа 10 городских и 14 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов.