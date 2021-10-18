Саратовские предприниматели смогут принять участие в онлайн мастер-классе «Маркетинг для малого и среднего бизнеса: как продвигать компанию в интернете и социальных сетях» от саратовского центра «Мой бизнес».

Он пройдет 19 октября с 10:00 до 11:55.

Основная тема вебинара – продвижение в интернете. Спикеры мероприятия Дмитрий Юрков, Кирилл Лило и Олег Ячменев подробно разберут основные инструменты интернет-маркетинга и передовые тренды 2021 года.

Чтобы бесплатно принять участие в мероприятие необходима регистрация по ссылке.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.