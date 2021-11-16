В Центре «Мой бизнес» для саратовских предпринимателей 15 ноября стартовала программа «Практическое управление». На первом вебинаре вместе со спикером Сергеем Филиным участники разобрали роли, функции и задачи руководителя; умения и навыки, которые необходимы каждому руководителю; обсудили почему для руководителя важно мечтать грандиозно.​

​В течение последующих​ онлайн-встреч предприниматели научаться управлять командой и быстро выходить из конфликтных ситуаций; узнают какие современные инструменты необходимо внедрять в свой бизнес для роста и увеличения выручки; как ставить цели и контролировать задачи; как мотивировать и стимулировать сотрудников; как находить точки роста компании, используя аналитику.

​Обучение пройдет в формате вечерних онлайн-лекций – это​ прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в режиме реального времени. В чате курса участники познакомятся и наладят связи с предпринимателями своего региона, смогут задавать вопросы спикерам программы. После окончания программы участники получат сертификат о прохождении программы и 2-х месячный доступ к записям онлайн-лекций.​

​Программа проводится с 15 ноября по 1 декабря в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области. Участие для предпринимателей Саратовской области бесплатное. Зарегистрироваться для участия в программе еще не поздно по ссылке:https://bit.ly/3cdLyjD