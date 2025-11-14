Для саратовских школьников провели игру «Безопасный интернет»

Erid 2W5zFJyrX12

«Ростелеком» выступил партнером фиджитал-фестиваля «Ритм будущего», который прошел 12 ноября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.

На одной из площадок мероприятия провайдер провел чемпионат по настольной игре «Безопасный интернет».

В фестивале, организованном региональным отделением «Движения Первых», СГТУ и сетью парков виртуальной реальности The Deep VR, приняли участие более 200 школьников. Дети посоревновались на ритм-симуляторе, побывали на мастер-классах, послушали лекции о развитии фиджитал-спорта и о возможностях нейросетей. В настольной игре от «Ростелекома» ребята выполняли задания и помогали герою Антивирусу избавиться от кибермошенников и сделать интернет безопасным.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«»Ростелеком» постоянно проводит мероприятия по повышению киберграмотности для детей и взрослых, используя различные варианты общения с аудиторией: лекции, мастер-классы и вебинары. Дополнением к нашим познавательным программам стала настольная игра для школьников, которая поможет подросткам в развлекательной форме узнать, как безопасно пользоваться интернетом, сохранять личные данные и избегать опасных ситуаций».

Участники по очереди бросали кубик, перемещали фишки и получали от ведущих вопросы, загадки или ребусы. Выполняя задания, школьники вспомнили об основных сетевых угрозах и о том, как защищаться от спама, вирусов, троллинга и кибербуллинга. Каждый верный ответ приносил команде баллы.

Елена Панченко, советник директора по воспитанию филиала школы № 2 в селе Высоком Саратовской области:

«В соревновании с удовольствием участвовали и младшие школьники, и ребята из средних классов. Вопросы сформулированы так, что поверхностными знаниями не обойтись. Чтобы дать верный ответ, детям нужно было сконцентрироваться, подумать и вспомнить то, что они изучали по цифровой грамотности. Очень полезная игра для закрепления знаний о поведении в интернете».

По итогам интеллектуального состязания шесть лучших команд были награждены подарками от «Ростелекома».

Настольную игру «Безопасный интернет» для повышения киберграмотности детей разработала редакция журнала «Радуга» при содействии провайдера.

