В Саратовской области завершился учебный год для 245,2 тысячи школьников. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в региональном минобразования.

Из общего числа школьников 23,1 — девятиклассники, а прощаются со школой 10,9 тысячи выпускников.

И.о. министра образования в Саратовской области Елена Нерозя поздравила школьников с этим праздником. Она отметила, что окончание школы — это начало новой взрослой жизни.

— Желаю вам успешного выбора своего жизненного пути. Не бойтесь экспериментов и поисков. Будьте смелыми и уверенными, реализуйте поставленные задачи и не останавливайтесь на достигнутом. Сегодняшний день волнителен и для родителей. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение. И, конечно, слова огромной благодарности всем педагогам за знания и умения, которые вы передали ученикам, за терпение и такт, неравнодушное отношение к работе, — сказала Елена Нерозя.