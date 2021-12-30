Сегодня, 30 декабря, в Саратове открываются для посещения два катка: первый на Набережной Космонавтов, а второй — на стадионе «Волга», который откроется с 16:00.

Ранее для горожан начали свою работу каток в Детском парке, хоккейные коробки на Театральной площади и на стадионе «Торпедо».

Завтра будет открыт каток на стадионе «Спартак», который начнет работу с 16:00.

Все работы по обслуживанию, дополнительной заливке, выравниванию льда на катках будут вестись с учетом погодных условий и температурных показателей.