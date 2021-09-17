Сегодня, 17 сентября, в избирательной комиссии Саратовской области прошел брифинг, посвященный трехдневному голосованию в Госдуму.
По сообщению председателя областного избиркома Ирины Романовой, из печати вышло 3 770 000 бюллетеней.
Работают 1 811 избирательных участков по области, 36 из них временные. В выборах участвуют 15 тысяч членов комиссий разных уровней.
Напомним, 79 кандидатов от девяти политических партий принимают участие в избирательном процессе.
На брифинге отметили, что голосование разделено на три дня для того, чтобы разбить потоки избирателей в соответствии с профилактикой ковида.
Член комиссии с правом совещательного голоса Олег Черняев отметил, что незначительные нарушения есть. С ними разбираются.