Сегодня, 17 сентября, в избирательной комиссии Саратовской области прошел брифинг, посвященный трехдневному голосованию в Госдуму.

По сообщению председателя областного избиркома Ирины Романовой, из печати вышло 3 770 000 бюллетеней.

Работают 1 811 избирательных участков по области, 36 из них временные. В выборах участвуют 15 тысяч членов комиссий разных уровней.

Напомним, 79 кандидатов от девяти политических партий принимают участие в избирательном процессе.

На брифинге отметили, что голосование разделено на три дня для того, чтобы разбить потоки избирателей в соответствии с профилактикой ковида.

Член комиссии с правом совещательного голоса Олег Черняев отметил, что незначительные нарушения есть. С ними разбираются.