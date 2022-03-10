В объектах культуры смягчаются требования по заполняемости залов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— По рекомендации главного государственного санитарного врача, с 14 марта уровень допустимой наполняемости залов в учреждениях культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, цирки и др.) при условии соблюдения всех санитарных требований увеличивается с 50% до 70%. Сегодня подписал такое постановление, — отмечает чиновник.

По его словам, аналогичное решение принято по спортивным и физкультурно-массовым мероприятиям среди всех возрастных групп. Разрешенное число зрителей увеличено с 30% до 50% от общей вместимости трибун.