Продолжается усиление материально-технической базы сельских пожарных постов региона.

На средства, выделенные из резервного фонда Правительства Саратовской области, закуплен и уже поставлен 9-й за текущий год пожарный автомобиль.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Современный автомобиль на шасси «КамАЗа» оснащен цистерной на 6000 л, оборудован мощным насосом производительностью 40 л.с., вмещает себя 6 человек экипажа пожарного расчета.

С 1 декабря пожарная машина заступит на дежурство в с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района. В зону оперативного «прикрытия» пожарного поста входит 7 населенных пунктов с населением более 1800 человек и 11 социально-значимых объектов.