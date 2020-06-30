В рамках всероссийского проекта “Экозабота”, проводимого Общероссийским народным фронтом совместно с Федеральным экологическим оператором, стартует программа мероприятий для педагогов и школьников. Запланированы онлайн мастер-классы, подготовленные экспертами из РХТУ имени Д.И. Менделеева.

В рамках программы пройдут в себя следующие мероприятия:

3 июля. 13:00-14:30 «Популяризация химии и экологии, вопросы профессиональной ориентации» (для педагогов). В рамках занятия слушатели (учителя) ознакомятся с основными направлениями популяризации предмета «Экология» для различных возрастных групп. Будет проведен подробный разбор наиболее популярных мероприятий, проводимых по всей России (совместные проекты, выставки и пр.). На основании полученной информации учителем может быть сформирован план внеурочной деятельности в рамках предпрофессионального ориентирования.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

4 июля, 13:00-14:30 «Теоретические основы базовой экологии» (программа для учеников младших классов и 5 – 9 классов). В рамках занятия будут представлены основы экологии как науки. Слушателям будет дан краткий экскурс в основные законы «естественной» экологии. Основные этапы и направления становления экологии.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

10 июля, 13:00-14:30 «Лабораторный мир и экоактивисты» (для учеников 5-11 классов и СПО). В рамках мастер-класса будут описаны наиболее простые к воспроизведению эксперименты, на примере которых слушателям средней школы и СПО можно простым и наглядным образом пояснить чем занимается экология, какие возможности для работы и исследований есть у современных экологов. Наглядные эксперименты, как показать детям, кто такой эколог и как часто мы встречаемся с экологией в реальной жизни. Экологические акции и совместные мероприятия.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

11 июля, 13.00-14.30 «Популярная экология» (для учеников 5-11 классов и СПО). В рамках мастер-класса слушателям расскажут о «Популярной экологии». Будут рассмотрены насущные и наиболее часто встречающиеся направления нашей жизнедеятельности, тесно связанные с экологией. Мусоросжигательные заводы, переработка отходов, очистка сточных вод и водоподготовка. Слушателю будет озвучены основные тенденции развития экологии в России и Мире и будет дан ответ на вопрос, почему именно «Промышленная экология» – направление экологии, которое будет актуально ближайшие 50 — 100 лет.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

После регистрации по указанным ссылкам придет электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.

Отметим, что в проекте примут участие учащиеся и преподаватели из более трех тысяч школ Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кирова и поселка Мирный, Саратова и поселка Михайловский, Ижевска и городов Камбарка, Кургана и города Щучье, Краснодара, Уфы, Ставрополя, Сочи, Нижнего Новгорода, Челябинской области, Хабаровска, Владивостока.

К проекту присоединились: ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек Группа компаний «Мегаполисресурс».

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