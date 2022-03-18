Житель Энгельса обвиняется в убийстве своего приятеля во время пьяного застолья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, 13 марта около пяти часов вечера 60-летний мужчина пришел в гости к своему 70-летнему приятелю, проживающему в частном доме по улице Беломорской. Расположившись на кухне, мужчины принялись выпивать.

Уже вечером гость попросил остаться переночевать, но хозяин отказался. Из-за этого между собеседниками разгорелась ссора, переросшая в драку. В ход с одной стороны пошли кулаки, а с другой — разделочная доска, которой младший из мужчин заехал противнику по лицу. Затем оба схватились за ножи. Во время схватки гость проткнул им шею соперника. От такой раны потерпевший скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемого заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств.