Современный мир развивается с поражающей воображение скоростью. Если раньше новый продукт на IT-рынке мог выходить несколько раз в год, то сейчас это происходит в формате обновлений практически каждый день. Сеть Интернет стала основным источником информации, площадкой для развития, развлечений, знакомств и поиска работы.

Глобальная цифровизация переносит поиски работы в сеть Интернет, и если люди солидного возраста всё ещё прибегают к бумажным источникам для поиска работы, то молодое поколение обращается ко всемирной паутине.

С целью развития рынка труда для выпускников и студентов вузов, была разработана единая онлайн-платформа «Факультетус». Благодаря платформе найти вакансию с белой заработной платой и в надежной организации, не выходя из дома, станет проще. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, найти свой вуз и максимально подробно заполнить резюме, а также следить за обновлениями на сайте, чтобы не пропустить предложение работодателя.

Для организации системной работы на платформе «Факультетус» и развития цифровой карьерной среды сотрудники Центра развития карьеры Поволжского института управления РАНХиГС провели онлайн-семинар с резидентом Фонда «Сколково», генеральным директором «Факультетус» Сергеем Вищипановым на тему «Электронная ярмарка вакансий в новом формате, удобство взаимодействия студентов, работодателей и сотрудников центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС».

— Это действительно единый цифровой контур работы вуза с работодателями и со студентами, — отметил руководитель проекта, генеральный директор «Факультетус» Сергей Вищипанов.

Он подробно рассказал о платформе, ее разделах, о том, как проверить резюме и провести вебинар. Также он ознакомил слушателей с разнообразным набором инструментов для работы с социальными сетями, конструктором подборок вакансий и работодателей.