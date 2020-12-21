Сегодня, 21 декабря, из-за аварии на теплосетях более сотни домов в Ленинском районе Саратова остались без тепла.

Работники “Т Плюс” работают над устранением ситуации, все прогнозно закончат делать к 20:00.

Организован оперативный штаб на месте аварии, дома переподключают к другим источникам обогрева.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил сотрудникам администрации Ленинского района обойти квартиры домов, попавших в зону отключения. Цель — сформировать социальную карту граждан, узнать, есть ли там инвалиды, люди с вирусными заболеваниями, маленькие дети.

Чиновники готовы оказать помощь.

Для всех желающих работает пункт обогрева в школе №41.