9 мая пройдет Всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк». В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса в текущем году, акция пройдет в режиме онлайн. Виртуальное шествие в этом году начнется во всех регионах страны 9 мая в 15:00 по местному времени.

Для жителей региона будет организована трансляция акции на телеканале «Саратов24» и местном телеканале «2-я Садовая» в сети Интернет. Показ онлайн-шествия начнется 9 мая 2021 года в 15:00. Полная версия акции будет доступна на ютуб-канале телеканала. Судя по количеству саратовских участников акции трансляция продлится не менее трех часов.

По информации организаторов жители Саратовской области демонстрируют высокую активность: от области зарегистрировано уже почти 18 тысяч участников. По этому показателю Саратовская область занимает 12-е место среди всех регионов России.

Чтобы присоединится к акции, нужно заполнить анкету, приложив информацию о родственнике-участнике Великой Отечественной войны, а также свою фотографию. Приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» продлён в мини-приложениях. До 12:00 9 мая фотографию и подпись своего родственника или знакомого участника Великой Отечественной войны можно загрузить через специальные приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники».