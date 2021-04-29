Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о кадровых перестановках в администрации.

Первым замглавы мэрии станет Дмитрий Алексеев. На сегодняшний день эту должность занимает Сергей Грачев.

Градоначальник подчеркнул, что у этого человека есть многолетний опыт и достаточно компетенций для этой должности.

— Имея в своей трудовой биографии значительный послужной список и в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, а также в «Институте «Саратовгражданпроект», Дмитрий Алексеев сможет грамотно выстроить работу во вверенном блоке, наладить межведомственное взаимодействие при реализации национальных проектов, федеральных программ, сопровождать строительство объектов от предпроектного решения до ввода в эксплуатацию, — отметил мэр.

Михаил Исаев добавил, что Дмитрий Алексеев с завтрашнего дня приступит к своим обязанностям.