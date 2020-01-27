Сегодня на должность руководителя ГУПП «Саратовгражданпроект» Саратовской области назначен Дмитрий Алексеев. Информацию порталу «Новости Саратова» официально подтвердили в институте.

Напомним, во время последнего визита в Саратов председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, он призвал создать в регионе проектную школу при СГТУ.

-Надо создать аналогию «Саратовгражданпроекта» при СГТУ. Конечно, из соседних регионов даже к нам приезжают, заказывают. А проекты типовые, старые, без творческой составляющей. Мозги есть у нас, возможности есть, — сказал тогда Володин.

До сегодняшнего дня исполняющим обязанности начальника учреждения был Михаил Коновалов.