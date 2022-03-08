-Испокон веков на Руси было так — если Родине нужна поддержка, то ты, не раздумывая, встаёшь на её защиту! Это неоспоримое правило для любого русского человека. Так меня учили с самого детства.

Везде, где есть Россия, там должен быть и ты! И в любой спорной ситуации ты всегда принимаешь сторону России, независимо от того, кто ей противостоит. Тут никаких сомнений быть не может. Тот, кто принимает сторону врага — предатель. И уже не важно почему он принял такое решение.

Ведь, когда ты видишь, что с кем-то дерутся твои братья или твои друзья, ты же не будешь в этот момент раздумывать и выяснять, кто тут первый начал, или кто прав, а кто виноват? Ты просто встанешь с ними плечом к плечу и будешь драться.

Победа даётся лишь тем, кто всегда и во всём действует вместе и поддерживает своих безусловно! —Дмитрий Андреев , председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области, директор Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО».