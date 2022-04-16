Директор Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО», председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Дмитрий Андреев:

-Безусловно я поддерживаю идею переименования главной пешеходной улицы города в проспект имени Петра Столыпина. Будучи директором городского культурного центра им. Столыпина с 2014 по 2017 год, я выступал не только за то, чтобы его личность была одним из главных «брендов» Саратова, но также и за создание отдельного музея имени П.А. Столыпина, потому что личность такого уровня должна быть увековечена в истории и культуре.

Пётр Аркадьевич Столыпин — выдающаяся личность в масштабах нашей страны. Его вклад в развитие Саратовской губернии и страны в целом трудно переоценить. И по сей день его реформы во многом актуальны, исследуются, обсуждаются и реализуются в различных областях.

Конечно, в Саратове уже существует улица и переулок имени Столыпина, но увековечить его имя именно в рамках центральной улицы — очень важно, особенно сейчас, когда отмечается 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича, и это прекрасный повод для того, чтобы сейчас переименовать проспект в его честь и сделать его личность ориентиром для жителей губернии, как пример настоящего патриота и государственника.