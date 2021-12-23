«Только жизнь ваша, дорогие россияне, подешевела до цены абсолютного ничто. Но и это не предел»
Официальная, по Росстату, инфляция за год по некоторым категориям:
Говядина +14,7%
Свинина +15,3%
Курица +26,94%
Сосиски +11,14%
Масло сливочное +11,64%
Молоко +10,23%
Яйца +15,43%
Мука +13,10%
Хлеб +10%
Гречка +25,8%
Вермишель +13,76%
Капуста +131,67% (не опечатка)
Морковь +30,83%
Сигареты +18,29%
Телевизоры +13%
Автомобили отечественные +18%
Автомобили иностранные +14%
Проживание в трёхзвездочный гостинице +16%
Поездка на отдых в Турцию +28%
Это декабрь 2021 к декабрю 2020-го.
Среднемесячная номинальная заработная плата, опять же по данным Росстата, выросла на 11% (сентябрь 2021 к сентябрю 2020).