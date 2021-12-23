​«Только жизнь ваша, дорогие россияне, подешевела до цены абсолютного ничто. Но и это не предел»

Официальная, по Росстату, инфляция за год по некоторым категориям:

Говядина +14,7%

Свинина +15,3%

Курица +26,94%

Сосиски +11,14%

Масло сливочное +11,64%

Молоко +10,23%

Яйца +15,43%

Мука +13,10%

Хлеб +10%

Гречка +25,8%

Вермишель +13,76%

Капуста +131,67% (не опечатка)

Морковь +30,83%

Сигареты +18,29%

Телевизоры +13%

Автомобили отечественные +18%

Автомобили иностранные +14%

Проживание в трёхзвездочный гостинице +16%

Поездка на отдых в Турцию +28%

Это декабрь 2021 к декабрю 2020-го.

Среднемесячная номинальная заработная плата, опять же по данным Росстата, выросла на 11% (сентябрь 2021 к сентябрю 2020).