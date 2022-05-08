Дмитрий Кудинов упрекнул Анидалова в пиаре и неуважении к общему прошлому страны. Об этом Председатель Саратовской городской Думы написал в своем авторском телеграм-канале.

— Сегодня день, когда мы отдаем дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне – тем, чьими жизнями создано наше настоящее и будущее. Безграничное уважение и почтение к ним чувствуют сегодня все россияне.

Почти все, как выяснилось сегодня. Для руководителя саратовских коммунистов Александра Анидалова, оказывается, даже такое священное для остальных земляков мероприятие, как возложение цветов к мемориалу Защитникам Отечества – в первую очередь повод показать себя, попиариться. Для этого он счел возможным даже потеснить присутствующих на церемонии ветеранов и активно демонстрировать себя, высовываясь вперед всех остальных участников – даже ветеранов и оркестра.

Не в первый раз видим неуважение Александра Анидалова к нашему общему прошлому. Неуместные выходки, вплоть до хулиганства, ему не впервой устраивать публично. И это депутат областной Думы, который сам в первую очередь должен быть образцом достойного отношения к великому прошлому страны и его представителям, — подчеркнул Кудинов.