Секретарь энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов выразил свое поздравление с Днем студента.

— Именно в годы студенчества закладываются, как фундамент, основы будущих профессиональных достижений и формируется цельная личность.

Для «Единой России» поддержка молодежи — это важное направление работы Партии. В Народной программе мы ставим перед собой такие цели как обеспечить возможности для студентов получать первичные профессиональные навыки в рамках волонтерской работы при поддержке колледжей и вузов; вовлечь молодежь в социально значимую деятельность, поддерживать ее научную, творческую активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов»; продолжать развивать работу волонтерских центров «Единой России» в каждом регионе и муниципалитете.

Наши студенты находят в своих учебных графиках время для настоящих подвигов: когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, студенты не остались в стороне – они присоединяются к работе волонтерских центров, помогая тем, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции, выполняют обязанности среднего медперсонала в поликлиниках и больницах, включая «красную» зону. Это очень ценно!

За вами, дорогие студенты, будущее страны. И мы искренне желаем, чтобы ваша студенческая жизнь, несмотря ни на что, проходила весело, интересно и ярко, а учеба давалась легко.

С уверенностью двигайтесь вперед, к своей цели. Пусть выбранная вами профессия станет настоящим призванием.

С праздником!, — прокомментировал секретарь Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов.