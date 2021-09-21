Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов прокомментировал победу партии на выборах.

—«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в конкурентной борьбе. Считаю, что победа на выборах не могла бы состояться без поддержки людей. Хочу выразить огромную благодарность жителям Энгельсского района, которые пришли и проголосовали. Отдельное спасибо хотел бы выразить наблюдателям и волонтерам, которые отстаивали легитимность избирательного процесса на участках. Победа на выборах – только начало нового витка работы местного отделения. Уверен, что при поддержке Александра Стрелюхна, сможем исполнить все наказы, направленные в «Народную программу», — отметил Плеханов.