Сегодня Всероссийская политическая партия «Единая Россия» отмечает 20 лет со дня своего основания. Празднования круглой даты прошло в привычном для партийцев рабочем режиме.

Секретарь Энгельсского местного отделения партии провёл личный прием граждан, в рамках которого была оказана поддержка по включению внутридворовой территории в проект благоустройства на будущий год.

— В честь 20-летия партии «Единая Россия» хочется отметить, что «Единая Россия» — это в первую очередь люди.

Все мы, кто работает на местах, несем ответственность перед людьми, празднуем вместе со страной ее победы и разделяем то, что не получается.

Я являюсь секретарём местного отделения партии и в очередной раз хочу заявить, что моя главная задача – развитие Энгельсского района по всем направлениям. Мы взяли курс на то, чтобы регулярно вести открытый диалог между властью и обществом.

Я рад через партийную работу проводить в жизнь социально значимые инициативы. Помогать тем, кто в этом нуждается. Поддерживать тех, кто способен работать на благо людей, — отметил Дмитрий Плеханов.