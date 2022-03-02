«Сегодня свой 20-ый день рождения отмечает Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия». Энгельсское местное отделение партии присоединяется к поздравлениям.

За эти 20 лет произошло очень много событий. Ежедневно проводится огромная работа в рамках наших партийных проектов — новая школа, народный контроль, дорога к школе, герои Покровска и другие. Большое количество людей получают помощь индивидуально, обратившись в общественную приемную Партии. Мы активно реализуем Народную программу — только от нашего Энгельса было внесено около 20 тысяч предложений для ее реализации.

Мы должны находиться в постоянном общении с людьми труда – и в будни, и в праздники. Партия должна знать запросы и ожидания простых людей, чтобы иметь представление, какие проблемы действительно волнуют наших сограждан. Для нас важно, чтобы все кто обращается в нашу приемную, смогли найти решение той проблемы, с которой пришли. Совсем недавно прошла конференция регионального отделения, на котором был избран новый состав руководящих органов партии в Саратовской области. Впереди для нас будет важный год с большой избирательной кампанией. Уверен, что обновления дадут новый импульс в развитии регионального отделения», — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения партии.