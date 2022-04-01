31 марта Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов совершил очередной мониторинг школьного питания в Музыкально-эстетическом лицее и школе #33 города Энгельса.

В обоих учебных заведениях действует новая платёжная система в школьных столовых: наличие карт и терминалов упрощает контроль со стороны родителей за тем, чем питаются их дети вне дома.

«Сейчас на уровне Энгельса организацией питания занимаются четыре питающих организации, тем самым увеличив конкуренцию между собой и автоматически улучшив качество питания.

«Единая Россия» регулярно продолжает мониторинг питания в школах. Так, ежемесячно мы проводим круглые столы на базе партийного отделения с питающими организациями, общественными советами школ, родителями и учащимися. Мы выслушиваем мнения и пожелания каждого. Благодаря этой работе охват питания в школах Энгельсского района достиг более 80%», — отметил Дмитрий Плеханов.