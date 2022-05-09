Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская и Секретарь местного отделения «Единая Россия» Дмитрий Плеханов поздравили энгельсских ветеранов Великой Отечественной войны. Они вручили цветы и подарки ветеранам на утреннем митинге в лётном городке, затем продолжили лично поздравлять участников Великой Отечественной войны уже на дому.

Евгений Ильич Федяев, которому в этом году исполнится 100 лет, встретил гостей очень тепло. Ветеран вспоминал свои военные годы и трудные послевоенные будни. Службу свою нес в авиации, где на своем счету имел немало боевых вылетов. Старший лейтенант 159-го Гвардейского истребительного авиационного полка (Кавказский, Северо-Кавказский, Закавказский, 2-й Белорусский фронты), затем – подполковник, гвардии полковник. У Евгения Ильича более полутора десятка наград, в их числе Орден Отечественной войны I степени, медали «За Отвагу», «За оборону Кавказа». Но при этом удивительно скромный человек, который вызывает восхищение.

«День Победы для каждого из нас особенный праздник. Каждому из нас надо учиться у ветеранов, чтоб потом учить этому наших детей. Чтоб они чтили, как и мы чтим, чтоб они восхищались, как и мы восхищаемся, и, самое главное, чтоб они помнили, как помним мы», — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

Не менее душевной была и встреча с ветераном Великой Отечественной войны Аркадием Николаевичем Китаевым. Старшим сержантом проходил службу в составе 1 Белорусского фронта под командованием советского полководца Георгия Константиновича Жукова на должности воздушного стрелка с 1944 по 1947 год. Победу встретил в Варшаве. За проявленный героизм и мужество был удостоен орденов «Отечественной войны 2 степени» и «За освобождение Варшавы».

Также рады были гостям и остальные участники Великой Отечественной войны — Владимир Павлович Лыков, Иван Яковлевич Караулов и Григорий Маркович Олейник.

«Такие встречи для ветеранов очень важны. Для каждого из них это еще одна возможность поделиться военными историями из своей жизни. Чтобы мы не забывали и передавали это своим детям. Тогда их героизм, как говорят сами участники Великой Отечественной войны, точно был не зря» — поделилась Юлия Литневская.