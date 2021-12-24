Дмитрий Плеханов, секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию с перевозчиками, которые высаживают детей на мороз.

— Вчера в Энгельсе произошел вопиющий случай нарушение регионального законодательства и моральных норм. В день, когда по вине перевозчиков не работали терминалы для оплаты безналичным способом, несовершеннолетнего ребенка всадили из общественного транспорта по причине отсутствия наличных средств.

Сегодня совместно с заместителем главы Энгельсского района по ЖКХ и транспорту Владимиром Попекой проводим круглый стол с перевозчиками по данному инциденту.

Считаю не допустимым подобное поведение со стороны транспортных кампаний, по данному инциденту необходимо применить самые жесткие санкции. Знаю, что водитель данного маршрута уволен.

Сейчас наступила пара школьных каникул и праздничных дней, прошу обратить особое внимание сотрудников и руководства кампаний по организации работы общественного транспорта, а также подведомственных структур, и конечно родителей на безопасность наших детей, — отметил Плеханов.