«Вчера во дворе дома 3а по улице Тельмана застрял реанимобиль: машина застряла в ледяной колее, образовавшейся из-за того, что коммунальщики вовремя не почистили двор от снега. На помощь медикам пришли прохожие — по итогу скорую помощь выталкивало восемь человек.

Такие ситуации недопустимы. Скорая помощь приезжает на вызов и, чаще всего, нуждается в срочной госпитализации больного, вместо этого сотрудники стоят и толкают машину.

С началом обильных снегопадов управляющие компании регулярно обязаны чистить снег во дворах домов. Машины ежедневно застревают, с колясками так же невозможно пройти.

Должен быть постоянный мониторинг данного вопроса со стороны администрации района, а управляющие компании, в случае неисполнения своих обязанностей должны привлекаться к административной ответственности. Жалобы населения не могут быть проигнорированы. Надеюсь, что проблема будет оперативно решена органами власти в каждом дворе района», — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения «Единой России».