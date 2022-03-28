«Партия «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Сейчас гражданам выдают продукты питания, предметы первой необходимости, а также бытовой химии. Люди получают сим-карты и возможность зарядить свои мобильные телефоны. В среднем через пункт временного размещения (ПВР) проходят около 1 700 беженцев.

На мой взгляд, одна из приоритетных задач – оказание гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Полностью поддерживаю заявление Андрея Турчака, первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета «Единой России», что после завершения спецоперации России необходимо будет все восстанавливать. Хочу ещё раз напомнить – «Единая Россия» отправила врачей-волонтеров в ДНР и ЛНР, в том числе, в Мариуполь, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Мы верим в их профессионализм, в их силы», — отметил Секретарь Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов.