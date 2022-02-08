Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов поддержал деятельность спортивного клуба «Кобра», вручив ему 3 больших спортивных каната.

Депутат подчеркнул, что «Единая Россия» в течение нескольких лет активно реализует проект «Детский спорт», направленный на поддержку спортивных школ, секций, формирование здорового образа жизни у детей.

«Наша страна нуждается в умных, талантливых, физически развитых молодых людях. На всех уровнях власти большое внимание уделяется интеллектуальному развитию и физическому совершенствованию юного поколения. Сегодня партия в рамках реализации «Народной программы» активно помогает в формировании комфортных условия для занятий спортом», — отметил Дмитрий Петрович.