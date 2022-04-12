Сегодня, 12 апреля, на набережной города Энгельса у памятника «Перед полетом», посвящённому Юрию Гагарину и Сергею Королёву, был проведён митинг-концерт.

Депутаты всех уровней власти, представители администрации, духовенства, члены партии «Единая Россия», «Молодая Гвардия» и общественность возложили цветы к монументу, в память о том, что этот день позволил всему человечеству выйти за границы своей планеты.

— День космонавтики — для всех жителей Энгельсского района особенной праздник. 12 апреля 1961 года наша страна открыла всему миру путь во Вселенную. Полёт Юрия Гагарина стал величайшим научно-техническим прорывом 20 века.

Благодаря богатому опыту, огромному потенциалу, высококлассным специалистам Россия по-прежнему остается одной из ведущих космических держав. Нет никаких сомнений в том, что данная отрасль год от года будет продолжать уверенное поступательное развитие, а нас ждут новые великие открытия и свершения.

Этот праздник учит нас смотреть только вперед, не останавливаться перед трудностями, а преодолевать их, любить свою Родину и быть едиными в желании сделать ее еще лучше! Отдельная гордость — тот факт, что именно наш Энгельс причастен к событию такого масштабного уровня!

Я от всей души поздравляю космонавтов, работников и ветеранов космической отрасли с праздником, желаю им удачи и новых открытий! — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения Партии «Единая Россия».