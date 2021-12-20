15 декабря благодаря национальному проекту «Культура» библиотека нового поколения открыла свои двери для читателей и гостей города Энгельса.

Новую модельную библиотеку № 17 посетили сенатор РФ Олег Алексеев, председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Сергей Горевский и секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

В ходе модернизации пространство библиотеки было разделено на современные функциональные зоны. Выделены зоны с новым компьютерным оборудованием, обеспечивающим доступ к сети интернет и информационным ресурсам. Для индивидуальной работы и отдыха созданы зона коворкинга, зона для творчества, кинозал, изостудия и так далее. Появились «тихие» и «шумные» зоны, пространства для уединенного чтения и групповых занятий.

— Тем кто помнят, в каком состоянии была профсоюзная библиотека завода «Химволокно», полагаю, увидели разницу. Современная, стильная, светлая, она должна стать местом притяжения для всех представителей населения, особенно для молодежи. Первым открытием в модельной библиотеке для меня стала многофункциональность пространства, вторым – ее индивидуальный дизайн, а также, стремление библиотекарей удивлять своих читателей в новой библиотеке. Это первый шаг к модернизации библиотечной системы Энгельсского района, — отметил Дмитрий Плеханов.